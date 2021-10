Whatsapp, Facebook, Messanger e Instagram down: disservizi per milioni di utenti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Facebook, Instagram e Whatsapp down. Le messaggistiche dirette del social network di Menlo Park sono sotto grande stress per l’enorme mole di videochiamate e messaggi trasmessi e non riescono a gestire il flusso di allegati. In questo momento sono in tanti che su Twitter segnalano malfunzionamenti di Messenger, Instagram e Whatsapp. A essere colpiti i servizi di messaggistica tra utenti che veicolano anche allegati e videochiamate. L’hastag #Whatsappdown evidenzia la portata globale del fenomeno. Sono giorni che Zuckerberg sottolinea lo stress ai cui sono sottoposti i server – rischiano di fondere ha detto il fondatore del più grande social network del mondo – della sua azienda tanto da limitare gli allegati audio in paesi come ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 ottobre 2021). Le messaggistiche dirette del social network di Menlo Park sono sotto grande stress per l’enorme mole di videochiamate e messaggi trasmessi e non riescono a gestire il flusso di allegati. In questo momento sono in tanti che su Twitter segnalano malfunzionamenti di Messenger,. A essere colpiti i servizi di messaggistica trache veicolano anche allegati e videochiamate. L’hastag #evidenzia la portata globale del fenomeno. Sono giorni che Zuckerberg sottolinea lo stress ai cui sono sottoposti i server – rischiano di fondere ha detto il fondatore del più grande social network del mondo – della sua azienda tanto da limitare gli allegati audio in paesi come ...

