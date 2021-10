Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Ida Platano: “Sei pesante, finirai come Gemma!” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo che nella puntata odierna di Uomini e Donne in studio si è consumato un confronto alquanto amareggiato tra Ida Platano e Marcello Messina, il cavaliere che la dama del trono over sta conoscendo ormai da qualche settimana, Tina Cipollari è intervenuta per schierarsi senza mezzi termini dalla parte dell’uomo. Ha infatti accusato Ida di essere pesante e respingente, proprio come la sua amica Gemma Galgani. Uomini e Donne, un corteggiatore di Roberta è già fidanzato? Secondo una segnalazione un ragazzo starebbe prendendo in giro la tronista, avendo già una relazione Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo che nella puntata odierna diin studio si è consumato un confronto alquanto amareggiato tra Idae Marcello Messina, il cavaliere che la dama del trono over sta conoscendo ormai da qualche settimana,è intervenuta per schierarsi senza mezzi termini dalla parte dell’uomo. Ha infatti accusato Ida di esseree respingente, propriola sua amica Gemma Galgani., un corteggiatore di Roberta è già fidanzato? Secondo una segnalazione un ragazzo starebbe prendendo in giro la tronista, avendo già una relazione, ...

