Twitter trolla Facebook e dice "hello" «letteralmente a tutti» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Twitter, praticamente, ha costretto Facebook a farsi una risata. Con il clamoroso down di oltre quattro ore (questo pezzo è stato scritto alle 21.45, quando il problema è ancora in corso) di servizi di Facebook, WhatsApp e Instagram tutti gli utenti si sono riversati su Twitter, che è diventato un social network – mai come adesso – punto di riferimento per tutta l'audience digitale mondiale. La già brillante comunicazione social dell'account ufficiale del social network di Jack Dorsey si può arricchire anche di un'altra perla. Il modo in cui Twitter ha trollato gli eterni competitors di Menlo Park: «Ciao letteralmente a tutti» – ha scritto il team di comunicazione, ottenendo un clamoroso successo a livello di interazioni.

