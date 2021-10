Spezia, Thiago Motta a rischio: summit con il presidente Platek (Di lunedì 4 ottobre 2021) summit in casa Spezia tra il presidente Platek, il ds Riccardo Pecini e l’allenatore Thiago Motta: la situazione Ore di riflessione in casa Spezia per il futuro di Thiago Motta. L’allenatore delle Aquile incontrerà domani, nella sede ligure del club, il presidente Philip Platek e il direttore sportivo Riccardo Pecini per analizzare le prestazioni della squadra nelle prime sette giornate di Serie A. L’obiettivo è quello di verificare se esiste ancora una linea comune tra club e tecnico in vista del futuro. Thiago Motta resta a rischio, ma al momento non è stata ancora presa in considerazione un’alternativa per la panchina. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021)in casatra il, il ds Riccardo Pecini e l’allenatore: la situazione Ore di riflessione in casaper il futuro di. L’allenatore delle Aquile incontrerà domani, nella sede ligure del club, ilPhilipe il direttore sportivo Riccardo Pecini per analizzare le prestazioni della squadra nelle prime sette giornate di Serie A. L’obiettivo è quello di verificare se esiste ancora una linea comune tra club e tecnico in vista del futuro.resta a, ma al momento non è stata ancora presa in considerazione un’alternativa per la panchina. L'articolo proviene da ...

