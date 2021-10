Simone Peruzzi confermato sindaco di Dogna (Di lunedì 4 ottobre 2021) Simone Peruzzi, appoggiato da Continuità per il futuro, è stato confermato sindaco del Comune di Dogna con 86 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021), appoggiato da Continuità per il futuro, è statodel Comune dicon 86 voti validi. Come previsto della legge regionale 19 del 2013, il quorum per rendere valida l’elezione è stato calcolato detraendo dagli aventi diritto al voto i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

