Servizi Italia | informativa sul piano di buy-back

(Teleborsa) – Servizi Italia, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 settembre all'1 ottobre 2021, complessivamente 4.000 azioni ordinarie pari allo 0,013% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1365 euro per un controvalore pari a 8.546,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.897.908 azioni proprie pari al 5,97% del capitale sociale. Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per Servizi Italia, che conclude in progresso dello 0,23%.

