Serie C, Picerno - Catania 0 - 1: decide Moro su rigore (Di lunedì 4 ottobre 2021) Picerno - È il Catania ad aggiudicarsi la sfida ad alta tensione con il Picerno , battuto 1 - 0 nel primo posticipo della 7ª giornata di Serie C. Gli etnei, con questo successo, si portano a 7 punti, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021)- È ilad aggiudicarsi la sfida ad alta tensione con il, battuto 1 - 0 nel primo posticipo della 7ª giornata diC. Gli etnei, con questo successo, si portano a 7 punti, ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir C 1-1 Vibonese-Potenza 1-0 Bari-Monopoli 2-0 Campobasso-Paganese 3-1 Foggia-Messina 0-0 Francavi… - TSTARANTO : Serie C/C: L'AZ Picerno cade in casa. In Basilicata passa il Catania - BlunoteWeb : Serie C/C: 7a Giornata, Catania sbanca Picerno - sportli26181512 : Serie C, Picerno-Catania 0-1: decide Moro su rigore: Successo etneo nel primo posticipo della 7ª giornata del Giron… - sportface2016 : #SerieC 2021/2022, il #Catania di rigore passa a #Picerno: 0-1 dei rossoblù in Basilicata -