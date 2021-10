Napoli, lo sfogo di Juan Jesus contro i razzisti: «Non c’è posto per voi» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lungo messaggio di Juan Jesus contro i cori razzisti che ieri hanno visto coinvolti alcuni giocatori del Napoli: le sue parole Juan Jesus, difensore del Napoli, si è scagliato contro i soggetti che, in occasione della partita con la Fiorentina, hanno intonato cori razzisti all’indirizzo di alcuni giocatori azzurri. Ecco il lungo messaggio su Instagram del centrale brasiliano: «Anno 2021. Eh sì, purtroppo c’è ancora qualche “signore” che tende a guidare contromano. Che si ridicolizza da solo e umilia sè stesso. Mentre il Mondo, e lo sport, viaggiano su un binario colorato sognando unione e integrazione c’è ancora qualche amante della preistoria o del medioevo che allo stadio urla a un’altra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lungo messaggio dii coriche ieri hanno visto coinvolti alcuni giocatori del: le sue parole, difensore del, si è scagliatoi soggetti che, in occasione della partita con la Fiorentina, hanno intonato coriall’indirizzo di alcuni giocatori azzurri. Ecco il lungo messaggio su Instagram del centrale brasiliano: «Anno 2021. Eh sì, purtroppo c’è ancora qualche “signore” che tende a guidaremano. Che si ridicolizza da solo e umilia sè stesso. Mentre il Mondo, e lo sport, viaggiano su un binario colorato sognando unione e integrazione c’è ancora qualche amante della preistoria o del medioevo che allo stadio urla a un’altra ...

