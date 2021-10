Meteo: perturbazione sull’Italia, ancora allerta al Nord. Previsioni di martedì 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Italia è ancora nella morsa di una perturbazione che, anche martedì 5 ottobre, porta maltempo su molte regioni. Secondo le Previsioni, queste condizioni Meteo dureranno almeno fino a venerdì. In particolare, dopo i disagi di oggi, domani 5 ottobre è atteso ancora maltempo intenso al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. La Regione Emilia-Romagna ha esteso anche a domani l'allerta arancione per temporali e vento per le zone appenniniche. allerta anche in Piemonte e Liguria. Previsto tempo a tratti instabile sull'alta Toscana, maltempo in Campania, piogge diffuse in Sicilia e isolate in Puglia e Calabria. Cieli più soleggiati sul resto delle regioni. I venti saranno ancora forti di ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) L’Italia ènella morsa di unache, anche, porta maltempo su molte regioni. Secondo le, queste condizionidureranno almeno fino a venerdì. In particolare, dopo i disagi di oggi, domani 5è attesomaltempo intenso al, soprattutto su Alpi e Prealpi. La Regione Emilia-Romagna ha esteso anche a domani l'arancione per temporali e vento per le zone appenniniche.anche in Piemonte e Liguria. Previsto tempo a tratti instabile sull'alta Toscana, maltempo in Campania, piogge diffuse in Sicilia e isolate in Puglia e Calabria. Cieli più soleggiati sul resto delle regioni. I venti sarannoforti di ...

Advertising

3BMeteo : Brutta notizia #meteo: domani ancora forte #maltempo - vikingmetal : Mentre 3 social si bloccano e noi elettori aspettiamo con ansia i risultati elettorali delle Amministrative e Metro… - GazzChianti : FIRENZE - #Allertameteo in tutta l’area della Metrocittà Firenze per martedì 5 ottobre. Rischio idrogeologico-idrau… - DomenicoPicca : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: domani ancora forte #maltempo - horottoilvetro : Meteo, perturbazione in arrivo: allerta della Protezione civile per temporali e vento -