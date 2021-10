Maltempo Liguria: già danni e disagi. Dal pomeriggio sarà allerta rossa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Maltempo in Liguria ha iniziato a generare i primi effetti negativi all'interno di un'ondata che sta interessando diverse zone del Nord. È, però, il territorio ligure quello che, al momento, sta subendo disagi più evidenti con torrenti straripati, il crollo di un ponte a Quiliano e danni già rilevati in diverse zone. A Savona, in particolare, si è registrata la chiusura di diversi ponti. Dalle ore 14 del 4 ottobre l'allerta diventerà rossa, con possibilità che possano arrivare piogge intense nelle province di Savona e Genova. Maltempo in Liguria, 30 interventi dei Vigili del Fuoco nel savonese I Vigili del Fuoco, attraverso il loro profilo Twitter ufficiale, hanno comunicato che diverse squadre sono al lavoro da stanotte per il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilinha iniziato a generare i primi effetti negativi all'interno di un'ondata che sta interessando diverse zone del Nord. È, però, il territorio ligure quello che, al momento, sta subendopiù evidenti con torrenti straripati, il crollo di un ponte a Quiliano egià rilevati in diverse zone. A Savona, in particolare, si è registrata la chiusura di diversi ponti. Dalle ore 14 del 4 ottobre l'diventerà, con possibilità che possano arrivare piogge intense nelle province di Savona e Genova.in, 30 interventi dei Vigili del Fuoco nel savonese I Vigili del Fuoco, attraverso il loro profilo Twitter ufficiale, hanno comunicato che diverse squadre sono al lavoro da stanotte per il ...

