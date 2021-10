LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA | Milesi allunga +19? sul gruppo | percorsi i primi 40 km!

(Di lunedì 4 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43 40 km: situazione abbastanza cauta per il momento; Lorenzoprova adre, guadagnando un vantaggio di 19? sul plotone. Lo stesso vantaggio lo aveva acquisito prima il francese Latour, recuperato poi dal. 12:41 Prova adesso l’allungo Lorenzo(Beltrami-TSA)! 12:39 Al traguardo volante di Busto Arsizio transita in prima posizione Manuele Boaro (Astana-Premier Tech). 12:37 Latour ha riprovato ad attaccare ere sul, insieme a Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), ma ancora una volta ilnon ha lasciato spazio per alcun allungo. 12:35 I corridori sono arrivati a Busto Arsizio, e il corridore della Total Energies è stato ...

SpazioCiclismo : Partita subito ad andatura sostenuta la #coppabernocchi - davidrxn27 : RT @sergioyustos_: ??102º Coppa Bernocchi - GP BPM #coppabernocchi ?????? ???04/10/2021 ?11:55 - 16:17 ?? - velotvfr : RT @videoscyclisme: LIVE VIDEO : Coppa Bernocchi 2021 en direct - videoscyclisme : LIVE VIDEO : Coppa Bernocchi 2021 en direct - sergioyustos_ : ??102º Coppa Bernocchi - GP BPM #coppabernocchi ?????? ???04/10/2021 ?11:55 - 16:17 ?? -

12.00 Ciclismo,Bernocchi - Diretta tv dalle 15.00 su RaiSport e su Eurosport1,streaming su RaiPlay, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN . 12.00 Vela, Europei Laser: prima giornata - ...Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa della U.S. Legnanese che apre il Trittico Lombardo. Seguite e commentate con noi con l'hashtag #bernocchilive ...Diretta Coppa Bernocchi 2021 streaming video Rai oggi 4 ottobre: orario, percorso e protagonisti attesi nella classica lombarda di ciclismo.