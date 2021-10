L’attore William Shatner, che interpretava il capitano Kirk in “Star Trek”, sarà la persona più anziana ad andare nello spazio con Blue Origin (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’attore statunitense William Shatner, conosciuto soprattutto per aver interpretato il capitano Kirk nella serie televisiva di fantascienza Star Trek, sarà la persona più anziana ad andare nello spazio con un lancio organizzato da Blue Origin, la compagnia spaziale del fondatore Leggi su ilpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)statunitense, conosciuto soprattutto per aver interpretato ilnella serie televisiva di fantascienzalapiùadcon un lancio organizzato da, la compagnia spaziale del fondatore

