Immigrazione | 8 anni fa la strage di Lampedusa con 368 morti

(Di lunedì 4 ottobre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ottofa il naufragio diin cui morirono 368 migranti. L’imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissò a poche miglia dal porto dell’Isola delle Pelagie. Il naufragio ha provocato 368accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie nel mar Mediterraneo. I superstiti salvati furono 155, di cui 41 minori: 40 non accompagnati e uno solo con la famiglia. Il barcone, un peschereccio lungo circa 20 metri, era salpato dal porto libico di Misurata il primo ottobre 2013, con a bordo migranti di origine eritrea e etiope. La barca era giunta a circa mezzo miglio dalle costene quando i motori si bloccarono, poco lontano dall’Isola dei Conigli, per attirare ...

Purtroppo, a distanza di 8 anni si continua ancora a morire nel Mediterraneo. Secondo i dati dell'... dovere di dare un senso a quella tragedia e alla Giornata in memoria delle vittime dell'... LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Otto anni fa il naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti. L'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissò a poche mig ...