Energia, il ministro francese Le Maire e il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis spingono sul nucleare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Uno-due pro- nucleare questo pomeriggio in Lussemburgo dove si svolge la riunione dell'Eurogruppo dei ministri economico-finanziari della zona euro. Entrando al vertice il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha affermato "crediamo fortemente che la produzione nucleare sia una delle risposte chiave che possiamo dare a questa situazione" dell'impennata dei prezzi dell'Energia e del cambiamento climatico. Non vogliamo dipendere dalle forniture provenienti dall'estero", ha spiegato Le Maire, aggiungendo che per "avere successo nella lotta al cambiamento climatico, abbiamo bisogno di piani nucleari e di investire di più nell'Energia nucleare". Poco dopo il vice presidente della ...

