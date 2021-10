Centrodestra distinto e distante | Salvini - Meloni si contendono leadership

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Chiuso dalle 13,30 nella sua stanza in via Bellerio, sotto una pioggia incessante che rende spettrale l'atmosfera, Matteoscende solo dopo le 20. Guarda caso pochi minuti dopo che Giorgia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra distinto

Tiscali.it

Il segretario leghista insiste a vedere "ilunito fino alla vittoria nel 2023", e si propone ancora in veste di leader invitando "gli amici Giorgia e Silvio" a decidere al più presto i ...... Partito Democratico, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia "per Empoli, Lega Salvini ... pur non essendo iscritto nell'anagrafe della popolazione del Comune, si siacon riferimento ...Non possiamo perdere tempo su vicende private. Non mi appassiona il dibattito sulla legge elettorale, ma quello sul lavoro, tasse e futuro del Paese” Questo il primo commento sulle elezioni amministra ...È necessario interrogarsi su cosa stia accadendo e quali siano le reali linee di frattura destinate in futuro ad approfondirsi ...