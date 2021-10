Calcio | Uefa-Eca | ' da mondiale biennale maschile e femminile impatti profondamente dannosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "I piani proposti dalla Fifa per organizzare sia i tornei della Coppa del Mondocheogni due anni avrannosportivi, economici, sociali e molti altriche cambieranno radicalmente il corso e lo sviluppo del gioco". Lacon una dichiarazione congiunta con l'Eca e diverse Federazioni e Leghe femminili (Kvindeliga (Danish Football Association), The FA Women's Super League (English Football Association); The FA Women's Championship (English Football Association); Frauen-Bundesliga (German Football Association); Kansallinen Liiga (Football Association of Finland); Serie A(Italian Football Association); Eredivisie Vrouwen (Royal ...