Black Widow in blu-ray, la recensione: un'altra immersione spettacolare nel mondo Marvel (Di lunedì 4 ottobre 2021) La recensione del blu-ray di Black Widow: il prodotto Disney sfodera un video ricco e sontuoso, mentre l'audio è potente e immersivo con solo qualche leggera sbavatura. Dopo le precedenti apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, Natasha Romanoff meritava sicuramente un film tutto da protagonista assoluta, un prodotto divertente, appassionante e ricco di adrenaliniche scene di azione. Come vedremo nella recensione di Black Widow in blu-ray, prodotto che rende giustizia alla spettacolarità del film diretto Cate Shortland con Scarlett Johannson protagonista, il film Marvel Studios soddisfa le attese, con una storia che scava nel passato della Vedova Nera e nei suoi lati oscuri, posizionato cronologicamente dopo Captain America: Civil War e prima di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ladel blu-ray di: il prodotto Disney sfodera un video ricco e sontuoso, mentre l'audio è potente e immersivo con solo qualche leggera sbavatura. Dopo le precedenti apparizioni nelCinematic Universe, Natasha Romanoff meritava sicuramente un film tutto da protagonista assoluta, un prodotto divertente, appassionante e ricco di adrenaliniche scene di azione. Come vedremo nelladiin blu-ray, prodotto che rende giustizia alla spettacolarità del film diretto Cate Shortland con Scarlett Johannson protagonista, il filmStudios soddisfa le attese, con una storia che scava nel passato della Vedova Nera e nei suoi lati oscuri, posizionato cronologicamente dopo Captain America: Civil War e prima di ...

