Amedeo Goria papà, Vera Miales incinta? Lei: "Ho avuto un ritardo" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Amedeo Goria è in nomination al Grande Fratello Vip, intanto si discute sulla sua presunta paternità, ma lui afferma di non volere altri figli. Amedeo Goria è uno dei concorrenti di questo Grande Fratello Vip 2021, ed è ora in in nomination. Stando ai sondaggi sul web sembrerebbe essere lui il prossimo eliminato della casa più spiata d'Italia avendo solo il 9% delle preferenze. Amedeo Goria è conosciuto per essere un giornalista e conduttore televisivo italiano, e in queste settimane si è avvicinato molto alla concorrente Ainett Stephens. In questi giorni proprio la sua compagna,Vera Miales, (@VeraMiales) ha commentato il suo comportamento affermando che da quando sono insieme non l'ha mai ...

