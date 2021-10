Vaticano, tre Guardie svizzere No vax lasciano il servizio (Di domenica 3 ottobre 2021) Dal primo ottobre in Vaticano per i dipendenti è divenuto obbligatorio il Green pass, mentre per le Guardie svizzere, che sono sempre a stretto contatto con il Papa e i suoi ospiti, si è scelta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 ottobre 2021) Dal primo ottobre inper i dipendenti è divenuto obbligatorio il Green pass, mentre per le, che sono sempre a stretto contatto con il Papa e i suoi ospiti, si è scelta la ...

