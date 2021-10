Timothéé Chalamet sorprende Jason Momoa in bagno nel selfie che celebra Dune (FOTO) (Di domenica 3 ottobre 2021) Timothéé Chalamet ha sorpreso Jason Momoa all'interno di un bagno scattando un selfie in cui la star di Chiamami col tuo nome ha deciso di celebrare Dune. Lo scorso sabato Timothée Chalamet ha pubblicato una FOTO sul proprio profilo Instagram che lo ritrae assieme a Jason Momoa e Damien Bray, un regista londinese, all'interno di un bagno. L'attore, 25 anni, ha incontrato per caso la star di Aquaman, nonché sua co-star in Dune, e ha deciso di scattare un selfie improvviso. L'attore di Chiamami col tuo nome ha aggiunto nella didascalia della FOTO: "Quando Dune sta andando fortissimo in Europa ma tu devi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021)ha sorpresoall'interno di unscattando unin cui la star di Chiamami col tuo nome ha deciso dire. Lo scorso sabato Timothéeha pubblicato unasul proprio profilo Instagram che lo ritrae assieme ae Damien Bray, un regista londinese, all'interno di un. L'attore, 25 anni, ha incontrato per caso la star di Aquaman, nonché sua co-star in, e ha deciso di scattare unimprovviso. L'attore di Chiamami col tuo nome ha aggiunto nella didascalia della: "Quandosta andando fortissimo in Europa ma tu devi ...

