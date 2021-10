Supplenze secondaria | si può completare l’orario | ma non andare oltre le 18 ore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze secondaria

Orizzonte Scuola

... ma la trattazione di temi generali nei tag, Immissioni in ruolo , Concorso infanzia e primaria , concorso... ma la trattazione di temi generali nei tag, Immissioni in ruolo , Concorso infanzia e primaria , concorsoSecondo quanto esplicitato nel CCNL/SCUOLA l'orario completo d'insegnamento è di: 25 ore per la scuola dell'infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria di primo e secondo grado . Nel caso in c ...Allarme di Rusconi e Costarelli dell'Anp Lazio e Roma. Da settimane i sindacati riferiscono di grosse problematiche sulle graduatorie da parte dei precari coinvolti ...