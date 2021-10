Road to Halloween | “Hellraiser”

(Di domenica 3 ottobre 2021) “Demoni per alcuni, angeli per altri”: in questo modo il leggendario Pinhead descrive se stesso e gli altri Cenobiti (o supplizianti) in, film horror tratto dal romanzo omonimo di Clive Barker, qui anche regista. Con ben otto capitoli all’attivo nel franchise, la saga rappresenta uno dei massimi esempi horror grazie ai temi e alle creature che la popolano. Le immagini sono al contempo crude ed eleganti: si alternano momenti di sadico splatter a cupo fascino, sullo sfondo di una dimensione dove governano tortura e dolore. I Cenobiti ne sono le creature emissarie, rappresentanti dell’ambivalenza: avanzano con crudele alterigia, fasciati nei loro abiti neri, sfoggiando ferite sanguinanti e inquietanti modificazioni corporee. Dolore e piacere, eros e thanatos che sono alla base della pellicola stessa.non è altro che, in ...

Advertising

motosprint : Ad #Halloween tutti in pista a #Gambara con l'#MXMoped -

Ultime Notizie dalla rete : Road Halloween

Metropolitan Magazine

... una speciale selezione di titoli per la notte di; l'Aida e La Traviata del Macerata ... Dal 21 ottobre, nel giorno della scomparsa dello scrittore ON THE? SULLE TRACCE DI JACK KEROUAC ...Come trascorrere il weekend dise si è appassionati di moto? C'ha pensato il Moto Club Mode Revel, che nelle giornate del 30 e 31 ottobre ha deciso di organizzare un evento non agonistico a carattere di endurance ...Road to Halloween: in questo nuovo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo di "Non aprite quella porta" di Tobe Hooper.Road to Halloween: in questo primo appuntamento giornaliero con l'horror parliamo de "La casa dei 1000 corpi", il primo film di Rob Zombie.