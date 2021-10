Pd, Renzi: “Con 40,8% avevo allargato sinistra, poi è tornata la ditta” (Di domenica 3 ottobre 2021) “La sinistra italiana è tante cose, anche quella del 2014 quando abbiamo preso il 40,8%, un risultato raggiunto solo nel 1958 da Fanfani. Abbiamo allargato la sinistra, solo che il giorno dopo quelli della ‘ditta’ hanno cominciato ad avvelenare i pozzi. Hanno preferito perdere quel tesoretto pur di riprendersi la guida del partito. Quando siamo stati credibili e vincenti ci ha ucciso il fuoco amico. Oggi che cosa è la sinistra ? Sono i 5s contro gli aeroporti e le infrastrutture? La sinistra è essere per la decrescita felice ? Essere per lo Zan senza volerlo approvare? Siamo noi ad aver portato a casa la legge sulle unioni civili mentre la sinistra magnificava i dico e i pacs”. Lo ha detto Matteo Renzi conversando con il direttore del Tg2 Gennaro ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 ottobre 2021) “Laitaliana è tante cose, anche quella del 2014 quando abbiamo preso il 40,8%, un risultato raggiunto solo nel 1958 da Fanfani. Abbiamola, solo che il giorno dopo quelli della ‘’ hanno cominciato ad avvelenare i pozzi. Hanno preferito perdere quel tesoretto pur di riprendersi la guida del partito. Quando siamo stati credibili e vincenti ci ha ucciso il fuoco amico. Oggi che cosa è la? Sono i 5s contro gli aeroporti e le infrastrutture? Laè essere per la decrescita felice ? Essere per lo Zan senza volerlo approvare? Siamo noi ad aver portato a casa la legge sulle unioni civili mentre lamagnificava i dico e i pacs”. Lo ha detto Matteoconversando con il direttore del Tg2 Gennaro ...

Advertising

davidefaraone : Conte mente sapendo di mentire. Renzi non ha mai detto che non servono misure contro la povertà, le ha introdotte p… - Mov5Stelle : Chi ha attaccato il #RedditoDiCittadinanza? Salvini, Meloni e Renzi. Cosa hanno in comune loro tre? Che vivono… - LaStampa : Renzi: “Con questo Draghi, Conte non arriva al 2023” - laura_ceruti : No ma le cose interessanti sono le barche affittate da Renzi per una vacanza di una settimana pagata con i soldi pr… - Alexct9 : @matteosalvinimi Fa comodo a #Draghi e a tutto il pd che con l'immigrazione clandestina guadagna. Probabilmente Dra… -