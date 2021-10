Moto3, Andrea Migno: “Non si può continuare così, si è rischiato il morto!” (Di domenica 3 ottobre 2021) Che paura! Una gara folle quella di Austin, in Texas, tappa del Mondiale 2021 di Moto3. Sulla pista americana si è assistito a una corsa costellata dagli incidenti e dalle bandiere rosse che hanno stravolto l’esito finale. Si è imposto lo spagnolo Izan Guevara a precedere Dennis Foggia e il britannico John McPhee, con il leader del campionato della minima cilindrata Pedro Acosta che ha concluso in ottava posizione. Corsa però sospesa in due circostanze per i crash che hanno coinvolto prima il ceco Filip Salac e poi quattro piloti (Acosta, il turco Deniz Oncu, Andrea Migno e l’iberico Jeremy Alcoba). Due manche entrambe sospese, con l’ultima cancellata mancando due tornate al termine. Conclusione: l’assegnazione dei punti mondiali sulla base dell’esito di gara-1. A far discutere però è la condotta dei piloti, specialmente di Oncu nel ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) Che paura! Una gara folle quella di Austin, in Texas, tappa del Mondiale 2021 di. Sulla pista americana si è assistito a una corsa costellata dagli incidenti e dalle bandiere rosse che hanno stravolto l’esito finale. Si è imposto lo spagnolo Izan Guevara a precedere Dennis Foggia e il britannico John McPhee, con il leader del campionato della minima cilindrata Pedro Acosta che ha concluso in ottava posizione. Corsa però sospesa in due circostanze per i crash che hanno coinvolto prima il ceco Filip Salac e poi quattro piloti (Acosta, il turco Deniz Oncu,e l’iberico Jeremy Alcoba). Due manche entrambe sospese, con l’ultima cancellata mancando due tornate al termine. Conclusione: l’assegnazione dei punti mondiali sulla base dell’esito di gara-1. A far discutere però è la condotta dei piloti, specialmente di Oncu nel ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Migno ha aggiunto: 'Questo non è il modo di correre' - - motograndprixit : #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Migno ha aggiunto: 'Questo non è il modo di correre' - - OA_Sport : #Moto3 Andre Migno furioso dopo la gara di Austin: ennesimo incidente che l'ha visto suo malgrado coinvolto e grand… - simcopter : RT @gponedotcom: Migno ad alzo zero: 'Non si può continuare a correre così, intervengano adesso': VIDEO Andrea dopo essere uscito illeso da… - anuskaVR46 : RT @gponedotcom: Migno ad alzo zero: 'Non si può continuare a correre così, intervengano adesso': VIDEO Andrea dopo essere uscito illeso da… -