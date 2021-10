Moto2, la classifica piloti aggiornata dopo il GP Americhe Austin 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) La classifica piloti della Moto3 aggiornata dopo il GP delle Americhe 2021. Sul circuito di Austin, a vincere è Raul Fernandez, che accorcia di molto su Remy Gardner, visto che quest’ultimo è caduto e ha ora 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che centra il settimo podio stagionale. ORDINE DI ARRIVO GP Americhe 2021 LA classifica dopo IL GP DELLE Americhe 2021 Gardner 271 R. Fernandez 262 Bezzecchi 206 Lowes 140 A. Fernandez 131 Di Giannantonio 128 Canet 124 Ogura 113 Schrotter 84 Vierge 83 Navarro 75 Roberts 59 Vietti 53 Arbolino 51 Bendsneyder 42 Beaubier 39 Chantra 36 Ramirez 29 Dixon 27 Arenas ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ladella Moto3il GP delle. Sul circuito di, a vincere è Raul Fernandez, che accorcia di molto su Remy Gardner, visto che quest’ultimo è caduto e ha ora 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che centra il settimo podio stagionale. ORDINE DI ARRIVO GPLAIL GP DELLEGardner 271 R. Fernandez 262 Bezzecchi 206 Lowes 140 A. Fernandez 131 Di Giannantonio 128 Canet 124 Ogura 113 Schrotter 84 Vierge 83 Navarro 75 Roberts 59 Vietti 53 Arbolino 51 Bendsneyder 42 Beaubier 39 Chantra 36 Ramirez 29 Dixon 27 Arenas ...

Advertising

sportface2016 : #Moto2, la classifica aggiornata dopo l'#AmericasGP: mondiale riaperto dopo la caduta di #Gardner - sportli26181512 : Moto2, Austin (Stati Uniti): libere a Fernandez. 2° Gardner, 3° Lowes, 4° Arbolino: Doppietta per il team Red Bull… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP Undicesimo tempo per il capo-classifica #RemyGardner - - motograndprixit : #Moto2 #AmericasGP #AustinGP Undicesimo tempo per il capo-classifica #RemyGardner - -