Le pagelle del Benevento – Paleari il migliore, Foulon confuso

Tempo di lettura: 3 minuti

Benevento – Il Benevento pareggia con il Perugia al Ciro Vigorito fornendo una prestazione deludente. Le pagelle:

Paleari 7: Il migliore dei giallorossi. Esce alla grande su Kouan lanciato a rete nel primo tempo, poi a pochi minuti dal termine si oppone a Matos con un gran riflesso.

Letizia 5,5: Nella prima frazione viene graziato dal clamoroso errore di Kouan, che lo aveva anticipato in piena area. Falzerano gli causa più di una noia.

Vogliacco 6: Rischia nei minuti iniziali, quando Kouan fa una sceneggiata dopo una sua spinta. Si fa vedere di testa ma non inquadra la porta. Il bilancio è di una gara accorta con qualche piccola sbavatura.

Barba 5,5: Nel primo tempo è in grande difficoltà quando in coppia con Foulon fatica a contenere Matos.

