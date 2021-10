'Io sono Zlatan, voi chi siete?': il mondo di Ibrahimovic in 40 frasi (Di domenica 3 ottobre 2021) Quarant'anni, quaranta frasi celebri. Ecco un campionario dello "Zlatan pensiero": naturalmente ce n'è per tutti... "Wenger mi aveva offerto un provino all'Arsenal. All'inizio volevo farlo, ma alla ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 ottobre 2021) Quarant'anni, quarantacelebri. Ecco un campionario dello "pensiero": naturalmente ce n'è per tutti... "Wenger mi aveva offerto un provino all'Arsenal. All'inizio volevo farlo, ma alla ...

Advertising

SkyTG24 : 'Sono come il vino, più invecchio e più divento buono' parole sue e non possiamo che essere d'accordo. Il fuoriclas… - UEFAcom_it : ... oggi sono 4?0??? ?? Buon compleanno all'unico e inimitabile Zlatan Ibrahimovic ?? #UCL | @Ibra_official |… - yahooo9911 : RT @UEFAcom_it: ... oggi sono 4?0??? ?? Buon compleanno all'unico e inimitabile Zlatan Ibrahimovic ?? #UCL | @Ibra_official | @acmilan https… - MrEfis79 : RT @UEFAcom_it: ... oggi sono 4?0??? ?? Buon compleanno all'unico e inimitabile Zlatan Ibrahimovic ?? #UCL | @Ibra_official | @acmilan https… - CorriereQ : “Io sono Zlatan, voi chi siete?”: il mondo di Ibrahimovic in 40 frasi -