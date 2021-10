Gf Vip: Lorenzo Amoruso tutto sul futuro marito di Manila Nazzaro (Di domenica 3 ottobre 2021) Gf Vip, tutto su Lorenzo Amoruso, il futuro marito di Manila Nazzaro: chi è l’uomo che presto sposerà la gieffina. Chi è il futuro marito della gieffina (foto: Instagram).Anche questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta facendo conoscere da vicino volti noti del mondo dello spettacolo, molti dei quali cominciano già ad imporsi nella casa. Tra chi resta e chi viene eliminato dei concorrenti c’è anche Manila Nazzaro, conduttrice pugliese ed ex-Miss Italia, premiata alla manifestazione nel 1999. Conoscete l’uomo che le ha rubato il cuore? Ecco chi è il suo futuro marito, Lorenzo Amoruso. Gf Vip, chi è ... Leggi su formatonews (Di domenica 3 ottobre 2021) Gf Vip,su, ildi: chi è l’uomo che presto sposerà la gieffina. Chi è ildella gieffina (foto: Instagram).Anche questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta facendo conoscere da vicino volti noti del mondo dello spettacolo, molti dei quali cominciano già ad imporsi nella casa. Tra chi resta e chi viene eliminato dei concorrenti c’è anche, conduttrice pugliese ed ex-Miss Italia, premiata alla manifestazione nel 1999. Conoscete l’uomo che le ha rubato il cuore? Ecco chi è il suo. Gf Vip, chi è ...

