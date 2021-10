GF Vip 6 | pianto a dirotto di Lulù per un motivo assurdo

(Di domenica 3 ottobre 2021) Sempre al centro della scena le sorelle Selassié e in particolar modotengono alta l’attenzione sul Grande Fratello Vip 6 e questa volta, la principessa si sarebbe messa a piangere focalizzando il web su di lei. Ma che cosa sarà successo? E’ presto detto! Lucrezia si è sentita emarginata dal resto delle donne che a quanto pare stavano organizzando qualcosa, senza dirle niente. Ma è davvero andata così? I dettagli del caso.lasciata in disparte dalle altre concorrenti del GF Vip 6? Tutto è cominciato quando Jo Squillo ha deciso di fare qualcosa per intrattenere tutti, calandosi nei panni della dj. Ad un certo punto Raffaella si sarebbe rivola a Katia, spiegandole che c’era una console e lei ha risposto di non sapere nulla. La Fico allora avrebbe detto: “ Non te l’ha detto Sophie?” e a questo punto intervienedicendo: ” ...

Advertising

GreenEyes_82gb : Ma fatemi capire ma abbiamo scambiato il gfvip per cento vetrine....i vip fanno provini di pianto spettacolari??????????#gifvip #GFVIPPARTY - PasqualeMarro : #AlexBelli crollo emotivo al #GfVip, pianto disperato per lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip pianto

Salvo Veneziano Vs Salemi e Pretelli/ "Coppia? Strategia per andare avanti al GF" D'altra parte ... "Dopo la squalifica, con Alfonso abbiamonei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in ...Signorini la definisce durante la diretta del grande fratellodi venerdi sera una frase ... ha chiesto scusa, voi non sbagliate mai - Signorini ha la voce rotta dal- a me il politicamente ...Sabato da protagonista per Lulù: mentre al GF Vip si festeggia il compleanno di Carmen, la ragazza inveisce contro un nominato ...GF Vip: Lulù Selassié in lacrime: "Non merito di essere trattata così, non voglio più essere esclusa dopo tutto quello che ho passato" ...