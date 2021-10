Geomag | il gioco giusto per sviluppare creatività e curiosità

Leggi su tuttotek

(Di domenica 3 ottobre 2021) Nelle prossime righe parleremo della nostra esperienza avuta con le calamite, tra costruzioni e quant’altro. Si tratta di unvalido? Continuate a leggere per scoprirlo! Chi, come noi, è nato nei ’90 o prima, conoscerà bene quel marchio di calamite che, se messe assieme, permettevano di costruire una miriade di composizioni. No, non parliamo dei ben più noti mattoncini di plastica, bensì proprio di bastoncini e sfere di metallo con proprietà magnetiche.ha infatti caratterizzato parte della nostra infanzia capitanata dallae, quindi, dalla voglia di scoprire e congegnare. Quando l’azienda svizzera ci ha invitato a provare i loro prodotti, non ci abbiamo pensato due volte. E con un tuffo al cuore immediato e ben 4 confezioni diPro-L dalla nostra, eravamo pronti a ...