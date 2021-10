FdI e la ‘lobby nera’, Meloni rompe il silenzio elettorale e attacca: “Tutto studiato a tavolino”. Direttore Fanpage: “Girato lo daremo ai pm” (Di domenica 3 ottobre 2021) La prima reazione era stata prendere tempo, dicendosi pronta a provvedimenti, ma solo dopo aver visto “l’intero Girato di 100 ore” . Poi è arrivata la reazion: “E’ una polpetta avvelenata“. Ora l’attacco frontale, in un video di oltre 7 minuti pubblicato su tutti i social rompendo nuovamente il silenzio elettorale, proprio la mattina in cui si apre il voto per le amministrative in tutta Italia: “Non c’è niente di cui mi devo vergognare. Quello che penso è che, per quanto si possa fingere di non vederlo, era Tutto studiato, scientificamente, a tavolino“. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni oggi definisce così la videoinchiesta di Fanpage che ha documentato come esponenti del suo partito abbiano condotto la campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) La prima reazione era stata prendere tempo, dicendosi pronta a provvedimenti, ma solo dopo aver visto “l’interodi 100 ore” . Poi è arrivata la reazion: “E’ una polpetta avvelenata“. Ora l’attacco frontale, in un video di oltre 7 minuti pubblicato su tutti i socialndo nuovamente il, proprio la mattina in cui si apre il voto per le amministrative in tutta Italia: “Non c’è niente di cui mi devo vergognare. Quello che penso è che, per quanto si possa fingere di non vederlo, era, scientificamente, a“. La leader di Fratelli d’Italia Giorgiaoggi definisce così la videoinchiesta diche ha documentato come esponenti del suo partito abbiano condotto la campagna ...

