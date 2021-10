(Di domenica 3 ottobre 2021) Alle 12.30 andrà in scena, gara valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.(3-4-2-1): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.(4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

lamezzastagione : Partite di oggi: Bologna - Lazio 2 Verona - Spezia 1 Sampdoria - Udinese 1 Fiorentina - Napoli X Atalanta - Milan… - CalcioPillole : #BolognaLazio, le formazioni: rossoblu con #Soriano, #Muriqi titolare - pasqualinipatri : Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Muriqi - IoNascoQui : Bologna – Lazio, Acerbi nel pre partita: “Ci aspettiamo un Bologna che vorrà aggredirci e fare risultato. Sarà una… - infoitsport : Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Muriqi -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Lazio

Piatto ricco nella domenica di Serie A . La giornata numero 7 propone oggi sei partite che chiudono il turno . Si comincia alle 12:30 con: i rossoblù cercano punti per ripartire dopo gli ultimi deludenti risultati, di fronte gli uomini di Sarri galvanizzati dalla vittoria nel derby con la Roma e reduci dal successo in ...Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow.(4 - 3 - 3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; ...A meno di ‘un’ora dalla partita tra Bologna e Lazio sono state diramate le formazioni ufficiali delle squadre. Sarri scegli Muriqi dal primo minuto, mentre Mihajlovic dà fiducia ad Arnautovic. BOLOGNA ...Alla fine Sinisa Mihajlovic ha scelto Adama Soumaoro. Smaltita la paura per il Covid, era falso positivo, il difensore è stato scelto titolare per affrontare la Lazio in quello che dovrebbe essere il ...