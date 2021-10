Volley, Frigoni: “Troppa tensione in avvio, pronti per la Russia” (Di sabato 2 ottobre 2021) “All’inizio del match eravamo molto tesi e abbiamo commesso troppi errori lasciando tanti punti in battuta alla Polonia. Poi quando abbiamo iniziato a commettere meno errori in battuta tutto è andato meglio“. Così Angiolino Frigoni, allenatore dell’Italia, al termine della semifinale vinta contro la Polonia ai Mondiali Under 21 di Volley maschile. Il tecnico azzurro ha poi parlato dell’avversaria nella finale per l’oro: “La Russia è una rivale oramai consueta per questa squadra. Loro sono una formazione molto forte, hanno nell’attacco la loro arma migliore e una battuta molto efficace. Da parte nostra domani dovremo cercare di fare qualche battuta più complicate per non rendere la vita troppo facile all’avversario“. LA CRONACA DI ITALIA-POLONIA I VIDEO HIGHLIGHTS DI ITALIA-POLONIA COME VEDERE IN TV LA FINALE ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “All’inizio del match eravamo molto tesi e abbiamo commesso troppi errori lasciando tanti punti in battuta alla Polonia. Poi quando abbiamo iniziato a commettere meno errori in battuta tutto è andato meglio“. Così Angiolino, allenatore dell’Italia, al termine della semifinale vinta contro la Polonia ai Mondiali Under 21 dimaschile. Il tecnico azzurro ha poi parlato dell’avversaria nella finale per l’oro: “Laè una rivale oramai consueta per questa squadra. Loro sono una formazione molto forte, hanno nell’attacco la loro arma migliore e una battuta molto efficace. Da parte nostra domani dovremo cercare di fare qualche battuta più complicate per non rendere la vita troppo facile all’avversario“. LA CRONACA DI ITALIA-POLONIA I VIDEO HIGHLIGHTS DI ITALIA-POLONIA COME VEDERE IN TV LA FINALE ...

