Teresa Bellanova a sostegno del settore horeca

ROMA – Uno scambio di idee "proficuo e interessante" quello di oggi pomeriggio promosso da Beverage Network, consorzio che riunisce alcuni dei maggiori distributori di bevande horeca in Italia, sull'importanza della logistica e dell'interoperabilità dei sistemi di mobilità per il rilancio dell'agroalimentare e del canale horeca. Era presente anche la vice ministra Teresa Bellanova, che ha affermato: "Un segmento, quello dell'horeca, che ho sempre considerato fare parte a pieno titolo del settore agroalimentare italiano; che più di altri è stato messo a dura prova in questo anno di pandemia e a cui, da ministra dell'Agricoltura, ho voluto con forza destinare il bonus ristorazione".

