Svezia, Ibrahimovic non convocato per i match con Kosovo e Grecia: è ufficiale (Di sabato 2 ottobre 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, non parteciperà alle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 della Nazionale svedese in programma il 9 e il 12 ottobre contro Kosovo e Grecia. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione calcistica svedese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte al prossimo raduno della Nazionale a causa di un infortunio. A sostituirlo è Viktor Gyokeres del Conventry City”. Il commissario tecnico, Janne Andersson, ha ha spiegato i motivi della rinuncia ad un campione come Ibrahimovic: “Sfortunatamente, Zlatan non è così avanti nella sua fase di recupero da poter far parte del gruppo. E’ una notizia triste per noi e naturalmente anche per lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan, non parteciperà alle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 della Nazionale svedese in programma il 9 e il 12 ottobre contro. L’annuncio arriva direttamente dalla Federazione calcistica svedese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: “Zlatannon prenderà parte al prossimo raduno della Nazionale a causa di un infortunio. A sostituirlo è Viktor Gyokeres del Conventry City”. Il commissario tecnico, Janne Andersson, ha ha spiegato i motivi della rinuncia ad un campione come: “Sfortunatamente, Zlatan non è così avanti nella sua fase di recupero da poter far parte del gruppo. E’ una notizia triste per noi e naturalmente anche per lui”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic non dovrebbe rispondere alla chiamata della nazionale svedese poiché ancora in fase di recupero fisico… - sportface2016 : #Svezia, #Ibrahimovic non convocato per i match con #Kosovo e #Grecia: è ufficiale - GoalItalia : Niente Nazionale per Ibrahimovic: non ha recuperato, la Svezia toglie dalla lista dei convocati per i prossimi impe… - JeanMarie1899 : RT @MilanNewsit: Svezia, niente nazionale per Ibrahimovic. Andersson: 'Zlatan non è avanti nella sua riabilitazione, siamo tristi' https://… - sportli26181512 : Svezia, niente nazionale per Ibrahimovic. Andersson: 'Zlatan non è avanti nella sua riabilitazione, siamo tristi':… -