Pagelle Spal-Parma 2-2 | voti e tabellino | Serie B 2021 2022

(Di sabato 2 ottobre 2021) Lee ildi, match valevole per la settima giornata del campionato di, in cui la formazione non è andata oltre il 2-2 con i padroni di casa: alle reti realizzate da Gennaro Tutino e Franco Vazquez rispondono Federico Viviani e Lorenzo Colombo. In virtù di questo successo il club ducale si porta a 9 punti, mentre i ferraresi salgono a quota 8. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA(4-2-3-1): Thiam 6; Dickmann 6, Vicari 6, Capradossi 5,5, Tripaldelli 6 (72? Celia 6); Esposito 5,5, Viviani 6,5; Crociata 6 (61? Seck 5,5), Mancosu 5, Latte Lath 5 (81? Ellertson sv); Colombo 6,5.Allenatore: Clotet 5,5.A disposizione: Seculin, Melchiorri, Zuculini, Mora, Ellertsson, Seck,tro, Coccolo, ...

Advertising

sportface2016 : #SerieB: Pagelle e tabellino di #SpalParma 2-2 - infoitsport : Le pagelle della Spal: indecisione pesante di Thiam. L'attacco non punge | - infoitsport : Ternana-SPAL 1-0, le pagelle: Martella decisivo, Viviani predica nel deserto - infoitsport : Le pagelle di Ternana-Spal: Martella determinante, bene Pettinari - psb_original : Ternana-SPAL, le pagelle: Capuano insuperabile, Martella decisivo. Seck spreca, Crociata desaparecido #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spal

Le, i voti, il tabellino e le ammonizioni di Ternana -, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2021/2022 . Al Liberati di Terni vittoria inaspettata e ...di Andrea Mainardi Thiam 5 : Se contro la Reggina qualche attenuante poteva starci, questa volta sul gol di Martella le responsabilità sono tutte sue. Peccato perché per il resto non demerita, ...Le pagelle e il tabellino di Spal-Parma, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 ...Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di SPAL-Parma, che scenderanno in campo alle ore 18.30. Di seguito le scelte di Clotet e Maresca..