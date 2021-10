FC Copenaghen-Viborg 3 ottobre | ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 2 ottobre 2021) Al momento di andare in campo l’FCsaprà già il risultato del Midtjylland che lo precede di un punto in classifica. Dopo aver perso lo sconto diretto del 19 settembre la squadra di Jess Thorup ha perso anche la testa della classifica e ora deve sperare in un passo falso dei rivali nella corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Copenaghen Viborg

Infobetting

...00 Aalborg BK - SønderjyskE Silkeborg IF - FC Nordsjælland 16:00 FC Midtjylland - Aarhus GF 18:00 Randers FC - Brøndby IF 20:00 FCFF Danimarca > 1. Division 2021/2022 14:00 ......00 Aalborg BK - SønderjyskE Silkeborg IF - FC Nordsjælland 16:00 FC Midtjylland - Aarhus GF 18:00 Randers FC - Brøndby IF 20:00 FCFF Danimarca > 1. Division 2021/2022 14:00 ...