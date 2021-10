Atalanta-Milan, Musso vs Maignan: nessuno in Italia para più di loro (Di sabato 2 ottobre 2021) Domani ci sarà Atalanta-Milan e quindi sfida a distanza tra Musso e Maignan, i due portieri con la percentuale di parate più alta in Serie A. Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 ottobre 2021) Domani ci saràe quindi sfida a distanza tra, i due portieri con la percentuale dite più alta in Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta, problemi fisici per Toloi e Demiral: domani verranno valutati in vista del Milan - Gazzetta_it : Atalanta-Milan è anche Musso contro Maignan, lo dice la percentuale di parate: 83,33% per Maignan, 75% per Musso. C… - DiMarzio : #Atalanta, contro il #Milan è emergenza difesa: ecco le possibili idee di #Gasperini Dal nostro network, Pazzidif… - ImGiuseppe_ : 10/3/2021 ???? $10,000 Bologna/Lazio o2.75 -115 $10,000 Verona -150 $10,000 Empoli +1.5 -110 $10,000 Fiorentina +0.5… - Milannews24_com : Le probabili formazioni di #AtalantaMilan -