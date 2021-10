Allegri: “Mi sarebbe dispaciuto non vincere una partita giocata così” (Di sabato 2 ottobre 2021) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato così il successo arrivato nel finale contro il Torino ai microfoni di DAZN: Cosa bisogna migliorare?“C’è da migliorare il palleggio. All’inizio abbiamo perso troppe palle sulle diagonali dove il centravanti oggi doveva essere il regista della squadra. Nel secondo tempo loro sono calati e noi ci siamo mossi di più. Quando giochi con una squadra a uomo più ti muovi più gli togli riferimenti” Giocare senza punta può essere non solo un piano B, ma anche un piano A?“Chiesa nel secondo tempo ha fatto bene il centravanti, è entrato bene Kaio, anche se ha toccato solo due palloni ma si vede che è un ragazzo sveglio. Ed è entrato bene Kulusevski. Credo che questa squadra nelle ultime settimane abbia trovato lo spirito giusto e la voglia di difendere. Mi sarebbe dispiaciuto non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Massimiliano, tecnico della Juventus, ha commentatoil successo arrivato nel finale contro il Torino ai microfoni di DAZN: Cosa bisogna migliorare?“C’è da migliorare il palleggio. All’inizio abbiamo perso troppe palle sulle diagonali dove il centravanti oggi doveva essere il regista della squadra. Nel secondo tempo loro sono calati e noi ci siamo mossi di più. Quando giochi con una squadra a uomo più ti muovi più gli togli riferimenti” Giocare senza punta può essere non solo un piano B, ma anche un piano A?“Chiesa nel secondo tempo ha fatto bene il centravanti, è entrato bene Kaio, anche se ha toccato solo due palloni ma si vede che è un ragazzo sveglio. Ed è entrato bene Kulusevski. Credo che questa squadra nelle ultime settimane abbia trovato lo spirito giusto e la voglia di difendere. Midispiaciuto non ...

