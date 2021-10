Sinner nei quarti a Sofia Battuto Gerasimov, oggi sfida l'australiano Gerasimov (Di venerdì 1 ottobre 2021) Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale del Sofia Open, ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro. Al debutto l'azzurro, testa di serie numero 1 ed esentato dal primo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Jannikha ottenuto la qualificazione aidi finale delOpen, ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro. Al debutto l'azzurro, testa di serie numero 1 ed esentato dal primo ...

Advertising

infoitsport : L’Italia del tennis avanti a Sofia, Sinner e Mager nei quarti di finale - ren_hoe : RT @Ladal17: #Sinner sull'assenza di hawk-eye al #SofiaOpen. 'È così per tutti i giocatori del torneo, come accade nei Challenger ed in al… - Ladal17 : #Sinner sull'assenza di hawk-eye al #SofiaOpen. 'È così per tutti i giocatori del torneo, come accade nei Challeng… - glooit : L’Italia del tennis avanti a Sofia, Sinner e Mager nei quarti di finale leggi su Gloo - WeAreTennisITA : Oggi torna in campo Jannik Sinner ???? A Sofia, Jannik esordirà contro Gerasimov negli ottavi di finale del torneo.… -