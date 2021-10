Sgarbi: Teatro Valle chiuso da cinque anni, va riaperto domani (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Non riesco a capire perché il Teatro Valle sia chiuso da 5 anni. Il Valle deve riaprire domani. E non capisco perché i romani debbano pagare per entrare nei loro musei”. Così Vittorio Sgarbi, assessore alla Cultura in pectore del centrodestra in caso di vittoria a Roma, nel corso della conferenza stampa di fine campagna elettorale alla presenza del candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, del segretario della Lega, Matteo Salvini, della leader di Fdi, Giorgia Meloni e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “Non riesco a capire perché ilsiada 5. Ildeve riaprire. E non capisco perché i romani debbano pagare per entrare nei loro musei”. Così Vittorio, assessore alla Cultura in pectore del centrodestra in caso di vittoria a Roma, nel corso della conferenza stampa di fine campagna elettorale alla presenza del candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, del segretario della Lega, Matteo Salvini, della leader di Fdi, Giorgia Meloni e del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. (Agenzia Dire)

