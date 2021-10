Sciopero per il clima a Milano con Greta Thunberg, Fridays for future di nuovo in piazza: “I governi ci invitano per pulirsi la faccia” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Siamo la generazione senza futuro. Viviamo e vivremo sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisi climatica“. È questo il grido d’allarme che i Fridays for future porteranno di nuovo oggi nelle strade di Milano. Una manifestazione per ribadire, ancora una volta, la necessità di agire con decisione contro il surriscaldamento globale. Ma anche un invito ad ascoltare davvero – e non solo in occasioni istituzionalizzate e di “vetrina”, come i dibattiti della Youth4climate – la voce degli “attivisti che lottano davvero” – giovani e non -, come ha affermato al raduno di ieri 30 settembre la portavoce nazionale Martina Comparelli. Il corteo parte alle 9:30 da piazza Cairoli, uno dei luoghi simbolo del movimento nel capoluogo lombardo e sarà l’apice di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Siamo la generazione senza futuro. Viviamo e vivremo sulla propria pelle gli effetti sempre più intensi della crisitica“. È questo il grido d’allarme che iforporteranno dioggi nelle strade di. Una manifestazione per ribadire, ancora una volta, la necessità di agire con decisione contro il surriscaldamento globale. Ma anche un invito ad ascoltare davvero – e non solo in occasioni istituzionalizzate e di “vetrina”, come i dibattiti della Youth4te – la voce degli “attivisti che lottano davvero” – giovani e non -, come ha affermato al raduno di ieri 30 settembre la portavoce nazionale Martina Comparelli. Il corteo parte alle 9:30 daCairoli, uno dei luoghi simbolo del movimento nel capoluogo lombardo e sarà l’apice di una ...

