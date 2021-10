Scarlett Johansson stringe un nuovo accordo con Disney per “Vedova Nera”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La guerra legale frasembra essere giunta al termine. A pochi giorni dall’arrivo dianche sulla piattaforma streaming, l’attrice che interpreta Natasha Romanoff nell’universo Marvel ha seppellito l’ascia di guerra. Come riporta Entertainment Weekly, in una nota l’attrice neo mamma ha spiegato: “Sono felice di aver risolto le nostre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : Scarlett Johansson e Disney trovano un accordo sulla causa relativa a Black Widow - fisco24_info : Scarlett Johansson, accordo con Disney su 'Black Widow': L'attrice aveva fatto causa per i mancati introiti del film - escapatuamor : @saraaverd sara scarlett johansson ha vinto la causa contro la disney si festeggia - GossipItalia3 : Scarlett Johansson vs Disney: la disputa si è conclusa. E ora? #gossipitalianews - ironxnat : SCARLETT JOHANSSON IO MI INCHINO -

Ultime Notizie dalla rete : Scarlett Johansson

La guerra legale frae Disney sembra essere giunta al termine. A pochi giorni dall'arrivo di Vedova Nera anche sulla piattaforma streaming, l'attrice che interpreta Natasha Romanoff nell'universo Marvel ......più importanti l'arrivo di una nuova stagione della osannata serie tv American Horror Story oltre allo sbarco sul catalogo del film stand alone su Black Widow con protagonista. L'...Dopo mesi di lotte legali, Scarlett Johansson e Disney hanno trovato un compromesso mettendo fine alla controversia legale per Vedova Nera ...Scarlett Johansson e Disney hanno raggiunto un accordo dopo la causa intentata dall'attrice: al via il progetto del film Tower of Terror ...