Sassuolo-Inter domani in tv | data | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della settima giornata di. Si gioca alle 20:45 di sabato 2 ottobre nella cornice di un Mapei Stadium che può essere insidioso per i nerazzurri dopo la trasferta ucraina contro la squadra del vecchio ‘proprietario’ dell’impianto di Reggio Emilia, Roberto De Zerbi. Potrete seguire la partita in diretta su Dazn e anche Sky Sport oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti al triplice fischio. SportFace.

L'Inter guarda al futuro. Il club nerazzurro è alla ricerca di volti giovani, nuovi e freschi per ... e per questo motivo ha bussato alla casa del Sassuolo. Giacomo Raspadori e ...