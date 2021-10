Rossi sulla morte di Dean Viñales: 'Troppi 42 piloti in pista, servono regole più rigide' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel suo 'farewell tour 2021' la tappa del GP delle Americhe è particolarmente sentita per Valentino Rossi, che qui ha una solidissima roccaforte di tifosi. "È bello tornare negli Usa, ci voleva dopo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel suo 'farewell tour 2021' la tappa del GP delle Americhe è particolarmente sentita per Valentino, che qui ha una solidissima roccaforte di tifosi. "È bello tornare negli Usa, ci voleva dopo ...

Advertising

__meg__brn : RT @Gazzetta_it: Rossi sulla morte di Dean #Vinales: 'Troppi 42 piloti in pista, servono regole più rigide' - Gazzetta_it : Rossi sulla morte di Dean #Vinales: 'Troppi 42 piloti in pista, servono regole più rigide' - LucioMichele1 : RT @ilfubannato: Siamo cresciuti con: Pingu (rai1) 0 dialogo in famiglia e la mamma schiavizzata Heidi che parlava con i monti e la miglio… - RobertoArduini1 : RT @ilfubannato: Siamo cresciuti con: Pingu (rai1) 0 dialogo in famiglia e la mamma schiavizzata Heidi che parlava con i monti e la miglio… - ilfubannato : Siamo cresciuti con: Pingu (rai1) 0 dialogo in famiglia e la mamma schiavizzata Heidi che parlava con i monti e la… -