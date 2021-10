Mattarella cerca casa a Roma: il selfie con l'inquilina finisce sui social (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?». Alla tentazione del selfie avrebbe ceduto chiunque si fosse trovato ieri l’altro alle 16 nella situazione di Alessandra https://t.co/T8X98ehqkN— Corriere della Sera (@Corriere) October 1, 2021 “Presidente, possiamo farci un selfie?”: e così la visita privata diventa pubblica. Il presidente della Repubblica Mattarella, prossimo alla fine del mandato e al trasloco dal Quirinale, viene ritratto mentre cerca una nuova casa in affitto. Accanto a lui nella foto c’è proprio l’inquilina che ha postato la foto sui social e che da qualche anno vive nell’abitazione insieme al suo ragazzo, riporta Tommaso Labate sul Corriere della Sera. “La coppia sta per lasciare la casa, ha già mandato la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?». Alla tentazione delavrebbe ceduto chiunque si fosse trovato ieri l’altro alle 16 nella situazione di Alessandra https://t.co/T8X98ehqkN— Corriere della Sera (@Corriere) October 1, 2021 “Presidente, possiamo farci un?”: e così la visita privata diventa pubblica. Il presidente della Repubblica, prossimo alla fine del mandato e al trasloco dal Quirinale, viene ritratto mentreuna nuovain affitto. Accanto a lui nella foto c’è proprio l’che ha postato la foto suie che da qualche anno vive nell’abitazione insieme al suo ragazzo, riporta Tommaso Labate sul Corriere della Sera. “La coppia sta per lasciare la, ha già mandato la ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @Corriere: «Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?». Alla tentazione del selfie avrebbe ceduto chiunque si… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?». Alla tentazione del selfie avrebbe ceduto chiunque si… - Corriere : «Presidente, non so se posso... Ehm, possiamo fare una foto ricordo?». Alla tentazione del selfie avrebbe ceduto ch… - bizcommunityit : Mattarella cerca casa a Roma: la visita e il selfie con l’inquilina - Corriere : Mattarella cerca casa a Roma: la visita e il selfie con l’inquilina -