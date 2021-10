Luca e Paolo: 'Quelli che il lunedì? Cambiamo giorno e format: meno calcio, più satira e news' (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA - Da 'Quelli che il calcio' a 'Quelli che il lunedì'. È il nuovo titolo dello storico programma di Rai2 che torna il 4 ottobre spostandosi dalla domenica pomeriggio alla prima serata del lunedì, ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 ottobre 2021) ROMA - Da 'che il' a 'che il'. È il nuovo titolo dello storico programma di Rai2 che torna il 4 ottobre spostandosi dalla domenica pomeriggio alla prima serata del, ...

Advertising

billiwing1 : @luca_barra @paolo_noto Sergio Badino, per le straordinarie matite si Silvia Ziche! - luca_barra : @billiwing1 @paolo_noto Esecro! Affronto! Che meraviglia... Chi ha scritto la storia? - billiwing1 : @luca_barra e @paolo_noto, sui numeri dal 3432 al 3435 si potrebbe tenere più che un corso..! - Puff0Brontolone : @Paolo_Gambarini @Erriders Ma esattamente dove ha letto che De Luca difenda Lucano in quanto amico? Ma quanto stiam… - infoitcultura : Parte 'Quelli che il lunedì' in prima serata: Luca e Paolo (con Mia) giocano sull'attualità -