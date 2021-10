Lazio, Sarri: «Non rispondo a Mourinho, può pensare ciò che vuole» (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Mourinho detto che la Roma ha perso il derby contro una squadra ‘piccola’? Ho grande stima di Mourinho. Non rispondo, a questa pantomima non ci sto. Mourinho ha diritto di pensare quello che vuole”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Europa League con la Lokomotiv Mosca (2-0) chiudendo le polemiche post derby. Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) “detto che la Roma ha perso il derby contro una squadra ‘piccola’? Ho grande stima di. Non, a questa pantomima non ci sto.ha diritto diquello che”. Lo ha detto il tecnico dellaMaurizioai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Europa League con la Lokomotiv Mosca (2-0) chiudendo le polemiche post derby.

