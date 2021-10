La Nadef di Draghi sfida l’impostazione storica di Bruxelles

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Con la pubblicazione dellasi è avviata la stagione del varo della legge di Bilancio. Il governo capitalizza il rimbalzo nel 2021, con la stima di crescita del pil reale rivista al rialzo di 1,5 punti. Questo migliora la proiezione del deficit tendenziale, rivisto al ribasso nel 2021 (dal -11,8 al -9,4 per cento), con l’effetto positivo che si ripercuote sugli anni successivi. Dunque, a politiche invariate, l’Italia arriverebbe già nel 2023 (quando si reintrodurrà il Patto di stabilità) al di sotto della mistica soglia del 3 per cento. Fin qui, ottime notizie. Spostandosi però dal quadro tendenziale al quadro programmatico, si notano differenze significative. Il sentiero del deficit programmato dal governo è superiore al tendenziale a partire dal 2022 (5,6 per cento rispetto al 4,4) e si mantiene di oltre un punto superiore nel 2023 e nel 2024. ...