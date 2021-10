Julie Andrews | dopo Mary Poppins un solo nudo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ha i capelli corti come. Dalla notte dei tempi del 1964, è per noi capace di volare aprendo un ombrello ancorata alla sua borsa senza fondo. Con un po’ di zucchero, sappiamo tutti che, la pillola va giù, e torte di mele, biscotti croccanti, caffè a letto, sono ‘Le cose che piacciono a me’ in “Tutti insieme appassionatamente“. Cantava così. Usignolo della musica, vivace ragazza che strimpellava la chitarra come un uomo. 86 anni oggi, e come allora, “Vento dall’Est, la nebbia è là… Qualcosa di strano fra poco accadrà…”: arriva lei, nei ricordi di ognuno, semplice e arcana come la bambinaiapiù famosa di sempre. «Continuerò a lavorare fino a quando non potrò più lavorare». Determinata e castigata, anche icona Disney,si è ...